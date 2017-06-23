В Хакасии по дорогам скакали круглые ледышки

Град с куриное яйцо выпал вчера в районе озера Белё. Некоторым пришлось прервать свой путь из-за погодного явления.

Пользователи соцсетей продолжают выкладывать фото и видео вчерашнего града на Белё. Лёд размером с куриное яйцо падал с такой силой, что пробил в машинах стёкла, повредил фасады и крыши домов. От земли ледышки отскакивали вверх на пол метра, а то и больше.

Героев этого ролика град застал в дороге. Путешественникам пришлось остановится. Ледышки полностью разбили лобовое стекло автомобиля.

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