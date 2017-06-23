В Хакасии запустят производство за 3 миллиарда рублей

Это проект комплексного развития молочно-товарных ферм и он уже реализуется на территории Боградского района.

Эта идея вызвала повышенный интерес главы Хакасии и участников выездного заседания регионального Совета развития, которое прошло в Бограде.

Проект комплексного развития молочно-товарных ферм представило ООО «Первомайское». Руководитель Евгений Байкалов рассказал, что на данном этапе уже вложено около 70 миллионов рублей: взято в аренду около 10 тысяч гектаров земель, приобретено 120 единиц техники, животноводческие помещения, крупный рогатый скот, а также линия по переработке и производству пакетированного молока. Предприятие может выпускать в день пять тонн упакованного молока.

Проект рассчитан на 15 лет и будет реализовываться в четыре этапа. Его общая стоимость — больше трёх миллиардов рублей. Планируется создать около 250 рабочих мест в сёлах Первомайское, Заречная и Бей-Булук.

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