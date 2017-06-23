Жители Хакасии могут сэкономить на государственных услугах

Речь идёт об электронных услуг Росреестра. Обращаясь через российский портал госуслуг, заявитель получает 30 процентную скидку на оплату госпошлины.

Также сниженная плата за услуги ведомства предусмотрена для тех, кто воспользуется сервисами на официальном сайте Росреестра. Здесь экономия может составить до 50-80 процентов, сообщили в пресс-службе ведомства. На сегодняшний день все основные госуслуги в Росреестре оказываются через Интернет. Наибольшей популярностью пользуется электронная услуга по предоставлению информации из Единого государственного реестра недвижимости. С ее помощью жители Хакасии могут узнать характеристики объекта недвижимости, такие как площадь, точный адрес, наличие обременений и ограничений (ипотека, арест и т.д.), кадастровую стоимость и многое другое. Такая информация пригодится, прежде всего, тем, кто планирует покупку недвижимости, но опасается нарваться на мошенников. Еще одна услуга, которая набирает популярность в республике – подача в электронном виде документов на государственную регистрацию прав. С начала 2017 года в Росреестр Хакасии поступило 276 таких заявлений.

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