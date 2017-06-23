Жители Хакасии присоединились к всероссийской акции «Красная гвоздика»

23.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Представители министерств и ведомств республики в День памяти и скорби приобрели значки «красной гвоздики» и украсили ими свою одежду.

По словам министра национальной политики Хакасии Михаила Побызакова, значок «Красная гвоздика» - всенародный символ памяти павшим героям и благодарности ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество. Продажа значков «Красная гвоздика» ведется во всех крупнейших розничных сетях страны, которые стали партнерами акции. Средства, полученные от реализации значков, поступят в благотворительный фонд «Память поколений» для оказания адресной помощи ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий, сообщили в пресс-службе миннатца РХ.

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