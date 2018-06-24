Известный российский рэп-исполнитель уходит в армию

Популярный рэпер Face вызвал недоумение у поклонников своим заявлением о том, что приостанавливает свое творчество.

Иван Дремин, известный под сценическим псевдонимом Face, опубликовал свежий пост, немало удививший его многочисленных фанатов. Рэп-исполнитель оставил лаконичную запись: «Ухожу в армию, увидимся через год». Публикация взбудоражила пользователей Сети.

Под сообщением появилось множество комментариев и перепостов. Поклонники музыканта очень расстроились, что им придется на такой долгий срок распрощаться со своим кумиром. Правда, часть из них решила, что рэпер их водит за нос и разыгрывает.

Стоит заметить, что Иван проиллюстрировал свой пост снимком, который, судя по всему, был сделан во время прохождения музыкантом призывной комиссии.

Характерно, что в 2017 году в беседе с видеоблогером Юрием Дудем рэпер заявил, что не собирается служить в армии, так как у него нет такого желания, и передал военкомату привет. Face также отметил, что его никто не разыскивает и военного билета у него нет.

Напомним, что Ивану Дремину 21 год. Он родился в Уфе. Популярность пришла к нему в прошлом году, после того как он выложил в соцсеть свой альбом No Love и несколько роликов. Как отмечает сайт Dni.ru, в числе его фанатов в основном средние и старшие ученики школ.



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