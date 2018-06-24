Ольга Бузова сообщила, что наконец-то счастлива как женщина

Певица сообщила, что впервые за два года счастлива не от победы в бизнесе или хорошего выступления, а чисто женским счастьем. Пользователи убеждены, артистка влюбилась.

Бузова заявила, что счастлива по-особому, она давно не испытывала подобных эмоций и от этого ей даже становится страшно. В последнее время солистка нагрузила себя работой. Бузова старалась не думать о личной жизни, разбитом сердце, разводе с футболистом Дмитрием Тарасовым. Ей удалось испытать давно забытое чувство и это приводит ведущую в восторг. Пользователи рекомендуют Бузовой меньше рассказывать о своей личной жизни, чтобы она складывалась как можно удачнее.

Фанаты связывают восторг артистки с новым проектом. Певица познакомилась с участниками шоу «Замуж за Бузову». Ей очень понравились парни, она убеждена, что привлекает молодых людей не своей успешностью, а как личность. Не все согласны с такой точкой зрения. По мнению многих юзеров, Бузовой стоит проявлять осторожность, поскольку она может в очередной раз разочароваться в мужчинах.



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