Сборная России не прошла в полуфинал Кубка конфедераций

В заключительном матче группового этапа россияне уступили команде Мексики.

Можно в этом матче пенять на судью, который в первом тайме не назначил явный пенальти в ворота мексиканцев, можно сетовать на отсутствие фарта... И удивляться, в каких ситуациях забивали мексиканцы, тоже можно. Всё можно, и доля несправедливости в происходящем есть. Ну вот как забивали наши соперники? Гол Нестора Араухо на 30-й минуте напоминал не удар по воротам, а передачу. А в итоге гол. Второй забитый мяч – почти из той же оперы. Игорь Акинфеев не успел к мячу, пнутому на удачу, и опять мы пропускаем.

Как отличились мы? Создаём моменты, играем остро, чуточку нам не хватает при завершении атак, и гол-то забиваем не из разряда случайных, сначала штанга, потом продолжение атаки и точный удар Александра Самедова на 25-й минуте. Повторяю, пошли вперёд, не опустили руки при попадании мяча в штангу и довели дело до логического конца. Заслуженно? Заслуженно. И практически весь первый тайм ни в чём не уступаем сопернику. Во второй половине встречи обстоятельства, да, были не в нашу пользу. Да и удаление Юрия Жиркова на 68-й минуте за вторую жёлтую карточку заметно ослабило нашу атаку. И всё же справедливым исходом была бы ничья. Как, впрочем, и встреча с Португалией во втором туре.

Сборная Португалии свой матч в Санкт-Петербурге против Новой Зеландии довела до победного счёта. Два гола влетели в ворота новозеландцев в первом тайме, ещё два – во втором. Отличились Криштиану Роналду (33, с пенальти), Бернарду Силва (37), Андре Силва (80) и Нани (90+1). 4:0.

По итогам группового этапа в 1/2 финала проходят команды Португалии и Мексики. А сборная России может начинать готовиться к чемпионату мира по футболу. То, что прошедшие игры пойдут на пользу нашим футболистам, сомнений нет. Уже сейчас нам не было стыдно за свою команды, а это главное.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







