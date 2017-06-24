Сегодня в Абакане прошёл II республиканский фестиваль «Отец… Как много в этом слове!»

24.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Не на каждом фестивале встретишь такое количество мужчин и детей. И нет в том ничего удивительного, ведь мероприятие, прошедшее в Центре культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева, было посвящено международному дню отцов.

Чествование отцов проходило в нескольких номинациях: «Неполная семья», «Положительное семейное воспитание», «Опекунская семья», «Многодетная семья». Поздравили сильную половину человечества первый заместитель министра социальной защиты Хакасии Ирина Шаповаленко, министр национальной и территориальной политики республики Михаил Побызаков, уполномоченная по правам ребёнка Хакасии Ирина Ауль, председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» по Республике Хакасия Татьяна Чудинова. Все они говорили о важности роли отца в жизни ребёнка. И аплодисменты зрительного зала лишь в очередной раз это подтверждали. В Центре культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева собрались семьи, представлявшие Абакан, Черногорск, Саяногорск, Абазу, Сорск, Аскизский, Боградский, Алтайский, Орджоникидзевский районы. Например, Алексей Кирсанов (Абаза) и Сергей Батеньков (Абакан) были отмечены в номинации «Неполная семья». А вот Владимир Сопин из Черногорска принимал поздравления и подарки в номинации «Опекунская семья», он вместе с супругой Тарикой воспитывает семерых детей – четверо своих и трое приёмных.

Дополнила картину праздника концертная программа.

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