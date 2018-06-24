Сергей Лазарев поделился уникальным видео

24.06.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Сергей Лазарев поделился уникальным видеоПевец Сергей Лазарев разместил в Instagram уникальное видео 1999 года. В комментарии под роликом он предался воспоминаниям о днях беззаботной юности.

По всей стране 23 июня проходят выпускные вечера. Это стало поводом для звезд российского шоу-бизнеса вспомнить о том, как они сами заканчивали школу.

Так, Сергей Лазарев поделился с пользователями Сети уникальным видео, на котором аттестат вручают ему. "Речь директора школы 1061 Маргариты Петровны Пыльновой обо мне))) ❤️ ну и овации зала

Эксклюзив! Мой Выпускной(1999г.) Речь директора школы 1061 Маргариты Петровны Пыльновой обо мне))) ❤️ ну и овации зала😂😂 я к аплодисментам с детства привык))) эх, беззаботное было время) совсем другие были ученики, молодежь, учителя, да и вообще мир. Тогда иметь пейджер было высшей крутостью. Мы звонили по определенному номеру и диктовали диспетчеру сообщение для абонента! И оно приходило ему на пейджер. Ни мобильных телефонов, ни соц.сетей, ни ютюба! Ничего не было! Эх, другая жизнь как будто... да и Век другой)) прошлый)) с Выпускным всех выпускников нового поколения и нового времени!!

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 23 Июн 2018 в 5:49 PDT

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