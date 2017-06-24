В Хакасии ограничили въезд в леса

24.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

На въездах в лесные массивы дежурят государственные лесные инспекторы.

Жаркая, сухая и  ветреная погода, установившаяся в республике, увеличивает риск возникновения лесных пожаров. Их число за последнее время выросло. В связи с этим запрещены любые манипуляции с огнем на всей территории региона.

- Государственные инспекторы для выявления нарушителей пожарной безопасности постоянно патрулируют лесные массивы, дороги, ведущие в лес. А для оперативного обнаружения пожаров привлекается авиация. В министерстве круглосуточно ведется космический мониторинг, работает диспетчерская служба,- рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Республики Хакасия.

За нарушения правил пожарной безопасности штрафы удваиваются и достигают для граждан до 4 тысяч рублей, для юридических лиц – до 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РХ.

 

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