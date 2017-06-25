Глава Хакасии уверен, будущее за малыми сёлами

25.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Виктор Зимин стал гостем программы "События недели" на телеканале ГТРК "Хакасия".

Он побеседовал с генеральным директором телекомпании Ларисой Михайловой. Рассказал о результатах реализации республиканской программы, которая помогает возродить жизнь в местной глубинке. Помимо развития малых и отдалённых сел, глава обсудил с журналисткой предстоящий международный форум "Сибер Ил", федеральные стройки, прямую линию с президентом России Владимиром Путиным и многое другое.

Видео: ГТРК Хакасия

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