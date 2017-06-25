Определились полуфиналисты Кубка конфедераций

25.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

25 июня завершились две игры в группе В.

Сборная Австралии имела шансы вырвать победу у команды Чили. На 42-й минуте подарил надежду австралийцам Джеймс Троизи. Однако чилийцы не опустили руки, в результате чего забил Мартин Родригес (67). Ничейного результата (1:1) чилийцам вполне хватило для выхода в плей-офф.

Ничьи для попадания в полуфинал хватило бы и футболистам Германии. Но немцы на то и немцы, что играют только на победу. Далась она им не просто в матче против Камеруна, но всё ж три очка они положили в свой актив. На 48-й минуте не упустил шанса отличиться Керем Демирбай, дубль сделал Тимо Вернер (67, 81). У камерунцев блеснул Венсан Абубакар (78). И надо сказать, что доигрывали африканцы встречу в меньшинстве – за нарушение правил был удалён с поля на 65-й минуте Эрнест Мабуку. Итог встречи – 3:1.

В ½ финала Германия сыграет с Мексикой, а Чили – с Португалией.

Результаты игр 

Группа A

17 июня         18.00*   РОССИЯ – Новая Зеландия (2:0)

18 июня         18.00   Португалия – Мексика (2:2)

21 июня         18.00   РОССИЯ – Португалия (0:1)

21 июня         21.00   Мексика – Новая Зеландия (2:1)

24 июня         18.00   Мексика – РОССИЯ (2:1)

24 июня         18.00   Новая Зеландия – Португалия (0:4)

 

Группа B

18 июня         21.00   Камерун – Чили (0:2)

19 июня         18.00   Австралия – Германия (2:3)

22 июня         18.00   Камерун – Австралия (1:1)

22 июня         21.00   Германия – Чили (1:1)

25 июня         18.00   Германия – Камерун (3:1)

25 июня         18.00   Чили – Австралия (1:1)

1/2 финала

28 июня         21.00   Португалия – Чили

29 июня         21.00   Германия – Мексика

Матч за 3-е место

2 июля            15.00   L 1A/2B – L 1B/2A

Финал

2 июля            21.00   W 1A/2B – W 1B/2A

 * - время московское.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 12 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,234