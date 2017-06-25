Определились полуфиналисты Кубка конфедераций

25 июня завершились две игры в группе В.
Сборная Австралии имела шансы вырвать победу у команды Чили. На 42-й минуте подарил надежду австралийцам Джеймс Троизи. Однако чилийцы не опустили руки, в результате чего забил Мартин Родригес (67). Ничейного результата (1:1) чилийцам вполне хватило для выхода в плей-офф.
Ничьи для попадания в полуфинал хватило бы и футболистам Германии. Но немцы на то и немцы, что играют только на победу. Далась она им не просто в матче против Камеруна, но всё ж три очка они положили в свой актив. На 48-й минуте не упустил шанса отличиться Керем Демирбай, дубль сделал Тимо Вернер (67, 81). У камерунцев блеснул Венсан Абубакар (78). И надо сказать, что доигрывали африканцы встречу в меньшинстве – за нарушение правил был удалён с поля на 65-й минуте Эрнест Мабуку. Итог встречи – 3:1.
В ½ финала Германия сыграет с Мексикой, а Чили – с Португалией.
Результаты игр
Группа A
17 июня 18.00* РОССИЯ – Новая Зеландия (2:0)
18 июня 18.00 Португалия – Мексика (2:2)
21 июня 18.00 РОССИЯ – Португалия (0:1)
21 июня 21.00 Мексика – Новая Зеландия (2:1)
24 июня 18.00 Мексика – РОССИЯ (2:1)
24 июня 18.00 Новая Зеландия – Португалия (0:4)
Группа B
18 июня 21.00 Камерун – Чили (0:2)
19 июня 18.00 Австралия – Германия (2:3)
22 июня 18.00 Камерун – Австралия (1:1)
22 июня 21.00 Германия – Чили (1:1)
25 июня 18.00 Германия – Камерун (3:1)
25 июня 18.00 Чили – Австралия (1:1)
1/2 финала
28 июня 21.00 Португалия – Чили
29 июня 21.00 Германия – Мексика
Матч за 3-е место
2 июля 15.00 L 1A/2B – L 1B/2A
Финал
2 июля 21.00 W 1A/2B – W 1B/2A
* - время московское.
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