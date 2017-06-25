Сегодня в Хакасии ожидается штормовой ветер с грозой и ливнями

По данным Хакасского гидрометцентра во второй половине дня 25 июня и ночью 26 июня в республике ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, местами крупный град, усиление ветра до 20-25 м/секунду.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных обрывом линий электропередач и линий связи, падением слабо закрепленных конструкций, повреждением крыш, несоблюдением правил пожарной безопасности, переходом степных и лесных пожаров на населенные пункты, увеличением количества травматизма среди населения (источник ЧС – ветер до 25 м/с, град), Управление по делам ГО,ЧС и пожарной безопасности.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







