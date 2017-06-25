Сегодня в Хакасии ожидается штормовой ветер с грозой и ливнями

25.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

По данным Хакасского гидрометцентра во второй половине дня 25 июня и ночью 26 июня в республике ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, местами крупный град, усиление ветра до 20-25 м/секунду. 

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных обрывом линий электропередач и линий связи, падением слабо закрепленных конструкций, повреждением крыш, несоблюдением правил пожарной безопасности, переходом степных и лесных пожаров на населенные пункты, увеличением количества травматизма среди населения (источник ЧС – ветер до 25 м/с, град), Управление по делам ГО,ЧС и пожарной безопасности.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 12 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
59, за 0,255