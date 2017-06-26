В Хакасии 8,5 тысяч жителей «моментально» получили «зелёные карточки»

26.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

На протяжении более чем полугода жители нашей республики имеют возможность получить страховое свидетельство государственного пенсионного страхования сразу, при обращении в территориальный орган Пенсионного фонда.

Выдачу «зелёных карточек» в режиме реального времени управления ПФР в Хакасии начали с 14 ноября прошлого года. За прошедшее время страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) территориальными органами ПФР по Хакасии «моментально» присвоен и выдано страховое свидетельство 8 500 жителям республики. Из них: 3 700 – получили свидетельство впервые, 1 670 – выдан дубликат взамен утерянного, 3 130 – обратились за обменом документа (в связи с изменением анкетных данных). Ранее  на получение одного из важнейших документов гражданина России уходило 3-4 недели. На индивидуальном лицевом счёте аккумулируется вся информация для установления пенсии, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по РХ.

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