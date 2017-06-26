А я пойму всё по глазам

Преданный взгляд, верность и полное взаимопонимание. Это про кинолога и его собаку. Про неразлучную пару, способную не только по запутанному следу найти и задержать преступника, но и спасти чью-то жизнь. По глубокому убеждению Евгения Подосинского, среди кинологов нет и не может быть случайных людей.

— Евгений Владимирович, когда вы осознали, что любовь к собакам — это на всю жизнь?

— Это чувство возникло ещё в детстве. Но родители — мудрые люди и собаку, как я ни просил, мне не разрешали заводить. Теперь, имея опыт, я сам понимаю, что ребёнку до 14 лет максимум что можно доверить — это кормить рыбок, ведь в конечном итоге забота о собаке ложится на плечи родителей. А вот когда мне исполнилось 17, мечта сбылась — купили добермана. Звали его Фред. С тех пор доберманы — это любовь всей моей жизни. И сейчас дома у меня собака этой же породы.

— Не все любители собак связывают свою судьбу со службой в кинологическом подразделении. Как вышло, что уже более 20 лет вы в этой профессии?

— Скажу сразу, что на службу я попал не случайно. С Фредом мы вместе ходили заниматься в милицейский кинологический клуб. Это были 90-е годы, когда в группы собаководства набиралось по 30 — 40 человек. Занятия проходили по выходным, и мне очень нравились. Особенно привлекал процесс дрессировки. После первого же занятия мой доберман научился ходить рядом. Я тогда подумал: «Какой у меня Фред умный!» А сейчас понимаю, что это было нашим первым общим достижением.

После армии (Евгений служил старшим разведчиком в полку воздушно-десантных

войск в Абакане. — Прим. Ред.) я решил устроиться на службу в милицию, и только кинологом. Для этого пришлось проявить недюжинную настойчивость. И свою роль сыграл, конечно, случай, когда только-только была введена должность младшего инспектора-кинолога в уголовном розыске, которая подразумевала развитие одорологической лаборатории. Не раздумывая, я согласился. Руководство уголовного розыска моя кандидатура устроила, ну а в питомнике меня уже знали.

Первая собака-детектор у меня была породы бладхаунд — Кристина. Методом проб и ошибок при помощи конспектов по немецкой методике подготовки мы начали потихоньку работать. Изъятый запах оформлялся справкой специалиста-кинолога, то есть в большей степени это было разновидностью оперативно-разыскных мероприятий. Сейчас у нас в центре создана и успешно работает одорологическая лаборатория, а тогда делали лишь первые шаги.

Позже меня перенаправили на следовую работу: дежурил, выезжал на места происшествий.

А в 1999 году был направлен в служебную командировку в Чечню и перепрофилировался на поиск взрывчатых веществ с овчаркой по кличке Ольгер. Мы её звали Оля. Вот это была собака! У неё на лбу было написано «Ищу всё»! И это не преувеличение.

Первая командировка длилась больше двух месяцев. Именно тогда я был награждён государственной наградой — медалью «За отличие в охране общественного порядка», благодарностью Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Владимира Владимировича Путина за самоотверженность и отвагу, проявленные при защите Отечества. Скажу честно, эти награды мне очень дороги. Ведь в Чечне в то время шла настоящая война, полным ходом штурмовали Грозный. А мы с Ольгой находили самодельные взрывные устройства, тайники снайперов, после обстрелов зачищали территорию. В Гудермесе, например, был заброшенный хлебоприёмный комбинат — там нашли целый склад боеприпасов…

Все командировки в Чечню были разными. В 2002 году явных боестолкновений не было, но из-за угла могли выскочить боевики с оружием и открыть по нам стрельбу. В 2004 году уже вроде мирная жизнь началась, вузы открылись, студенты вернулись... Но всё равно было неспокойно, и работы для кинолога с собакой на самом деле оказывалось очень много. А сейчас там хорошо…

— А с Ольгером-Ольгой вы до сих пор вместе?

— Нет. Сейчас у меня ротвейлер по поиску взрывчатых веществ. Зовут её Чёрный Орден Н-Миссио. По-нашему, Маруся. Мне она досталась взрослой, работала сначала с кинологом патрульно-постовой службы, а с 2015 года мы друг с другом неразлучны. Умница она у меня!

— Как сумели найти общий язык со взрослым псом?

— Найти контакт с ротвейлером проще простого! Если с психикой собаки всё в порядке, то и проблем не возникнет. Смотрите, человек попадает в новый коллектив, он же какое-то время присматривается, а потом выбирает позицию: становится лидером или ведомым. Также и собаки. У них всё, как у нас! Одна психология. Собаки всё чувствуют, и с ними у меня никогда не было конфликтов. Никогда я не применял к ним физическую силу, не наказывал. Если у человека есть стержень, то пёс это хорошо чувствует. Бывает как: встречаются две собаки: одна малюсенькая, другая здоровенная. Какая первая мысль? Правильно, что большой пёс возьмёт лидерство на себя. Это мы, люди, так думаем. Ан нет, смотришь, а маленькая уже верховодит, потому что стержень крепче!

— Правда, что характеры собаки и кинолога похожи?

— Не совсем. Для кинолога собаку надо подбирать исходя из особенностей его психики. Если кинолог сам шебутной, на месте не сидит — холерик, например, по темпераменту, то ему надо выбирать пса-флегматика. Либо наоборот: спокойный кинолог — активная собака. Нельзя, чтобы они были одинаковыми. А то что получится: он сидит спит, грубо говоря, и она рядом с ним. Или он в одну сторону побежал, а собака в другую. Своим поведением кинолог и собака друг друга стимулировать и мотивировать должны.

— Какие методы дрессировки самые эффективные?

— Сначала мы дрессировали механическим методом: давалась команда, показ на самой собаке, как это делать, и лакомство в итоге, то есть выработка классического условного рефлекса. Сейчас в большей степени применяем оперантный метод, то есть без физического воздействия. Человек не рационален, собака, напротив, существо рациональное, у неё всё просто, и она не будет делать лишних движений. Я своих питомцев учу через положительные и отрицательные маркеры. Если я сказал, например, условленное «нет» — это не значит, что собака сделала что-то плохо. Я сказал это секретное слово, и ничего не произошло, но и лакомства тоже нет. Собака это запомнила. А положительный маркер: сделала правильно — вознаграждение. В этом деле надо проявить терпение.

Секрета в воспитании собак на самом деле нет. Единственное, что к каждой нужно найти подход, найти те самые струнки, за которые нужно дёргать.

— Вам наверняка есть что рассказать о работе собачек. Поделитесь?

— Действительно, случаев много. Есть один по-настоящему показательный пример. Было это в конце 90-х годов. Я приехал в одно из сёл Алтайского района в составе следственно-оперативной группы на раскрытие кражи из магазина. В то время далеко не все сотрудники верили в возможности наших собачек. А тут после кражи прошло больше 12 часов — все надо мной посмеивались. Я из-за этого скептического настроя сильно переживал, а вслух невозмутимо сказал: «Всё раскроем».

Приехали. Сельский магазин. А рядом с ним уже стол накрытый стоит: чай, пироги, людей много — милиция приехала, значит, праздник в деревне! А нам не до того — работать надо. Пошёл искать возможность для применения собачки. И это был тот случай, когда сама природа была на нашей стороне! Стояла весна, днём всё таяло, а ночью замерзало. Злоумышленники, кстати, перцем всё помещение магазина засыпали — умные какие, думали, смогут сбить пса со следа таким образом. А я нашёл место проникновения, где особо никто не ходил — окно, от окна и пустил собаку, которая привела прямо к квартире воришек. Секрет прост: грязь ночью замёрзла и законсервировала в себе запах, а пока мы приехали — растаяла, и собака как по свежему следу пошла. Изъяли всё, кроме водки и колбасы.

Меня гордость тогда распирала: всем доказал, что собаки наши умеют работать! Ведь что важно? Собаке надо научиться доверять, потому что иначе она не сработает. Если ты сомневаешься, она тоже будет неуверенной, и результата не будет. А чтобы верить — надо быть как одно целое. Кинолог и собака — это тоже коллектив, маленький, но коллектив. А глаза собаки, они же, как открытая книга! В них всё написано, только читай!

* * *

Из личного дела

Евгений Подосинский награждён: государственной наградой — медалью «За отличие в охране общественного порядка»; медалями МВД РФ «За боевое содружество», «За отличие в службе» трёх степеней, имеет звание «Почётный сотрудник МВД по Республике Хакасия».

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