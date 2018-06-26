Дмитрий Шепелев растрогал фанатов рассказом о сыне



Телеведущий уехал на отдых вместе с Платоном в Италии. Дмитрий Шепелев рассказал, как недавно едва не довел мальчика до слез. Фанаты пришли в восторг от нежного отношения мужчины к ребенку.

Дмитрий Шепелев не скрывает, что главным человеком в его жизни является сын Платон. Вместе с мальчиком он проводит каждую свободную минуту, а также часто путешествует с ребенком. На этот раз звездная семья отправилась в Италию. Телеведущий решил поделиться милым снимком с сыном и рассказать трогательную историю, которая произошла с ними во Флоренции.

«Гуляем по Флоренции. Аккуратно рассказываю Платону о городе: флорентийцы и их извечные соперники миланцы. Слушает в пол уха, конечно. «- Пап, а давай, говорит, смутузим по две порции мороженого», - вот и вся экскурсия. Выбрал он в итоге арбузное и лимонное. Я попросил у него мороженое попробовать. Лизнул лимонное, и вижу сын еле слезы сдерживает. Оказывается, я своими зубищами большими половину шарика съел», - поделился Шепелев.

По словам Дмитрия, он старается развлечь Платона интересной информацией о городах и странах, но малыша интересуют исключительно сладости. Многих поклонников растрогало то, с какой нежностью мужчина рассказывает о сыне. «Вы пишите с такой любовью. Это так мило и трогательно», «Как же повезло вашему мальчику! У него такой замечательный отец, не каждый способен на такую любовь», «Моих сыновей в отпуске тоже интересуют только вкусности. Любовь к истории приходит с возрастом», - делились мнениями фанаты телеведущего.

Дмитрий не часто выкладывает совместные фотографии с сыном, поэтому каждая из них вызывает восторг поклонников. При этом мужчина старается скрывать лицо мальчика, что объясняет нежеланием лишать Платона спокойного и беззаботного детства.

Несмотря на определенную скрытность, Шепелев часто признается сыну в любви, отмечая, что он изменил его жизнь. Вот и в этот раз мужчина не устоял и рассказал о чувствах.

«В итоге, пообещал ему купить еще лимонного и рассказать историю про большого кабана, который исполняет желания тех, кто смел духом. Вот так он познает искусство через мороженое. Мой хитрец. Люблю», - подытожил телеведущий.

Многие поклонники отметили, что Платон очень вырос. Ранее Шепелев показывал фотографию мальчика со спины, на которой заметно, что он изменился. Вполне возможно, что мужчина продолжит делиться впечатлениями от отпуска, не забывая рассказывать и о трогательных приключениях Платона.



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