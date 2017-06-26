Энергетики Абакана назвали самых дисциплинированных коммунальщиков

Долги не согреют, посчитали работники филиала СГК и составили рейтинг управляющих компаний, главным критерием которого стал уровень собираемости платежей за тепло.

В топ-лист вошли около 40 жилищных организаций Абакана. Лидируют пять компаний с хорошей платежной историей: «ЖЭУ-2», «ЖЭУ-5», «ЖЭУ-7», «Авилон» и «Эстет». Под их управлением находится более 200 многоквартирных домов, а уровень собираемости оплаты за тепло близок к максимальному. В списке аутсайдеров - ЖЭУК «Жилье 2003», задолжавшее энергетикам более 28 миллионов рублей. В отношении УК начата процедура банкротства. Компания «Реванш» накопила почти 20 миллионов рублей задолженности. Замыкает тройку наиболее недисциплинированных «Сантехинж». Долг управляющей компании составил 17 миллионов рублей. Всего коммунальщики задолжали 410 миллионов рублей. В пресс-службе абаканского филиала СГК отметили, платежная дисциплина – одна из важнейших составляющих качественной подготовки жилого фонда города к будущей зиме.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







