Глава Хакасии поделился видео с концерта Quest Pistols Show

Концерт Quest Pistols Show стал подарком от Виктора Зимина всем выпускникам республики.

Республиканский выпускной состоялся сегодня, 26 июня, на стадионе «Саяны» в Абакане. Здесь присутствовали выпускники со всех районов Хакасии. Концерт Quest Pistols Show стал подарком выпускникам от правительства региона при поддержке РУСАЛа.

Глава региона опубликовал видео с концерта в своем личном аккаунте в Instagram.

"Умеет веселиться молодёжь Хакасии. Потрясающая энергия, впечатления и эмоции!!", - написал Виктор Зимин.

Его подписчики похвалили выбор артистов и отметили, что праздник получился замечательным.

Напомним, в прошлом выпускники республики получили в подарок концерт группы "Серебро".

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