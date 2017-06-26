Главный музей Хакасии представит «Открытые фонды»

В рамках VII Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» у жителей и гостей Хакасии появится уникальная возможность заглянуть в «святая святых» Хакасского национального краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова – фондохранилища.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Хакасии, на выставке «Открытые фонды» в Республиканском музейно-культурном центре посетители смогут прочувствовать изнутри работу хранителей фондов и увидеть предметы, которые недоступны широкому зрителю, ведь в обычные дни доступ в специализированные помещения, даже в коридоры хранилища, закрыт.

Сейчас площадь хранилищ в здании музея на ул. Пушкина, 96 составляет около 460 кв. метров. В Республиканском музейно-культурном центре богатейшие коллекции Хакасского музея, а это 148 тысяч музейных предметов, разместятся в просторных хранилищах площадью почти 2 тыс. кв.м. В течение двух дней, 30 июня и 1 июля, вниманию посетителей будут представлены фрагменты некоторых музейных коллекций: предметы археологии, палеонтологии, живописные и графические произведения.

В хранилище палеонтологии посетители смогут увидеть фрагменты матурского и первомайского мамонтов, черепа шерстистого носорога, а также одно из первых поступлений Хакасского областного музея – фрагменты костей мамонта, переданные Минусинским краеведческим музеем в 1938 году. В художественной коллекции будут представлены графические работы Владимира Тодыкова, Ричарда Субракова и Евгения Толмашова, живописные полотна Григория Серебрякова, Георгия Никоненко, Александра Новоселова. Археологические хранилища покажут предметы керамики и кости тагарской культуры из раскопок петербургских археологов Марка Подольского и Евгения Паульса.

Кроме этого, посетители смогут увидеть и современное фондовое оборудование. Это драйверы для горизонтального хранения графики и различные металлические стеллажи, в том числе стационарные, мобильные с противоскользящим негорючим покрытием и стеллажи – сетки для хранения картин.

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