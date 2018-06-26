Лиза Галкина корит Аллу Пугачеву за лень. Видео

Максим Галкин опубликовал новое видео, в котором его дочь дает маме советы по поводу здоровья. Рассудительная не по годам девочка растрогала подписчиков юмориста.

Несмотря на то, что Алла Борисовна заявляет, что чувствует себя двадцатилетней, ни для кого не секрет, что возраст всегда дает о себе знать. Учитывая ее многолетнюю тяжелую работу и пренебрежение к собственному здоровью, легко представить, сколько усилий требуется Примадонне, чтобы поддерживать свой образ. Больше всех за Пугачеву переживает ее дочь Лиза. Более того, недавно четырехлетняя девочка отчитала маму за то, что та не ходит на море, и рассказала о пользе подобного времяпрепровождения. Муж певицы и отец Лизы Максим Галкин поделился с подписчиками роликом. «Мама, ты сама себе делаешь хуже! Соленая вода всегда вылечивает. Если ты сплаваешь один раз на глубину, ты встанешь после сна и будешь чувствовать, будто ты уже здорова!», — считает девочка.

Как и многие дети знаменитостей, Лиза достаточно популярна в интернете благодаря своим харизме и артистичности. Изначально Алла и Максим планировали скрывать жизнь детей от публики, но затем Галкин решил продемонстрировать их миру. Свои действия он мотивировал тем, что хочет сломать стереотипы о детях, воспитывающихся в семьях звезд. Следует отметить, что Лиза и Гарри Галкины были рождены суррогатной матерью. Как правило, таких детей держат подальше от публичности и скрывают их происхождение, чтобы не вызывать нежелательных реакций окружающих. В этом отношении дети Аллы Пугачевой являются уникальным для России примером.

Алла пожаловалась Лизе, что никак не соберётся на пляж, Лиза объяснила, почему море полезно 😂😂😂 #елизаветагалкина #полезныесоветылизаветы Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 23 Июн 2018 в 8:11 PDT

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