Приставы провели масштабный арест активов АФК «Система»

Столичное управление ФССП наложило арест на 31,76% акций «МТС», 100% акций «Медси» и 90,47% акций БЭСК, принадлежащих АФК «Система», сообщает компания.

Арест наложен на основании решения Арбитражного суда Башкирии по иску Роснефти, Башнефти и башкирских властей, говорится в сообщении на сайте АФК «Система». В компании заявили, что в нарушение судебного постановления приставы применили дополнительные меры – ограничили право «Системы» получать доход по арестованным акциям.

Компания заявляет о несогласии с решением и о намерении его обжаловать.

Медси – одна из крупнейших российских сетей частных медицинских клиник. БЭСК – «Башкирская электросетевая компания».

Напомним, Роснефть подала иск к АФК «Система» из-за якобы имевших место манипуляций бывшего владельца Башнефти, в результате которых актив потерял в цене.

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