Студенты составили более 80% отобранных для ЧМ-2018 волонтеров

Более 80% всех добровольцев, отобранных для участия в Чемпионате мира по футболу-2018, составили студенты.

Волонтерскую программу для них засчитают в качестве производственной или учебной практики. Соответствующее решение было принято Минобрнауки РФ с учетом предложения оргкомитета ЧМ-2018. Вместе с тем засчитывать волонтерское участие в качестве практики будут только тем студентам, которые учатся в вузах, заключивших специальные договоренности с организационным комитетом чемпионата. Еще одним условием является обучение по специальности, соответствующей направлению волонтерства.

Ранее стало известно Sportmen, что в качестве добровольцев в ЧМ-2018 примет участие около 15 тыс. человек. Еще 5,5 тыс. человек станут волонтерами на Кубке конфедераций, который уже совсем скоро примет Россия. По информации пресс-службы ФИФА, набор участников волонтерской программы на данный момент закрыт.

Напомним, что Кубок конфедераций-2017 стартует уже 17 июня и продлится до 2 июля. Конкурсные матчи чемпионата пройдут в четырех российских городах — в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. Для нашей страны это состязание станет первым крупным домашним международным турниром по футболу. Как отмечает тренерский состав отечественной сборной, Кубок конфедераций — это возможность наших футболистов продемонстрировать свои силы в преддверии мирового первенства по футболу, которое пройдет также на территории России в 2018 году.

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