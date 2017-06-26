Хакасскими полицейскими пресечена деятельность организованной преступной группы вымогателей из восьми человек, действовавших на территории республики с октября 2014-го по октябрь 2015 года. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Предпосылкой к возникновению группировки стал конфликт между предпринимателями из стран ближнего зарубежья, ведущими конкурентную борьбу за скупку лошадей и крупного рогатого скота у хакасских фермеров для импорта на родину. Поскольку мирно уладить разногласия не получалось, один из приезжих решил заручиться силовой поддержкой, обратившись к 33-летнему жителю столицы республики.

Молодой абаканец, узнав о конфликте предпринимателей, решил не мелочиться и взять под свой контроль всю скупку скота в регионе. С этой целью он и сформировал преступную группу, в которую входили молодые люди в возрасте от 24 до 33 лет. Все они в прошлом занимались различными единоборствами, причём некоторые уже не раз попадали в поле зрения полицейских за совершение различных преступлений, а один даже судим за мошенничество.

Все действия членов группировки были чётко спланированы, каждому отведена конкретная роль. При этом лидер, организовав встречу с находившимися в Хакасии гражданами из ближнего зарубежья, «объяснил» этим бизнесменам, что он является коренным жителем республики, имеет обширные связи в криминальных кругах, и потому все приезжие, покупающие скот, должны платить ему и его людям по 15 тысяч рублей за каждую отгруженную машину. В случае неповиновения предпринимателям угрожали физической расправой и порчей автотехники.

На деле это выглядело так: определённый человек ежедневно находился на въезде в Абакан и фиксировал все въезжающие скотовозы. Другой лично встречался со скупщиками и забирал у каждого установленную сумму. Были и те, кто осуществлял угрозы и карательные меры в случае неуплаты.

Так, один из предпринимателей наотрез отказался отдавать вымогателям деньги. Когда он выехал из города, его фура с лошадьми была перехвачена злоумышленниками, которые выпустили всех животных в поле, а мужчину избили. И этот человек был далеко не единственным, кому пришлось на себе испытать силу бывших спортсменов. Как потом рассказали следователям сами потерпевшие, обращаться в полицию они попросту боялись.

Каждая встреча вымогателей с их жертвами проходила как по сценарию боевиков из «лихих 90-х». При этом все члены группировки строго соблюдали методы и приёмы конспирации. Так, ещё до назначенного часа вымогатели приезжали на место и проверяли наличие слежки. Если что-то казалось им подозрительным, адрес встречи тут же менялся. Когда же так называемый клиент появлялся, злоумышленники некоторое время наблюдали за ним и, лишь убедившись в безопасности, выходили из укрытия.

Из материалов дела известно, что за время своей бурной деятельности участники организованной преступной группы получили доход порядка пяти миллионов рублей. Конец вымогательству положили оперативники уголовного розыска хакасского МВД. Им пришлось проделать колоссальную работу, чтобы установить и задержать всех членов группировки. Полицейские буквально сутками сидели в засадах, отрабатывали возможные версии развёртывания событий, разрабатывали сложнейшие оперативные комбинации. В результате они сумели предугадать следующий шаг злоумышленников и оказаться впереди.

В настоящее время фигурантам предъявлены обвинения по статье УК РФ «Вымогательство в особо крупном размере». Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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