В Абакане продлили режим «Повышенной готовности»

26.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Постановлением главы Абакана режим «Повышенная готовность» продлен до 26 июня.


 

 

Прежде он вводился  с 21 до 23 июня. Оба документа подписаны для  защиты населения города в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций, связанных с  сухой и жаркой погодой. Необходимость продления сроков действия режима связано  с прогнозом  неблагоприятных метеорологических условий, сообщает информотдел администрации Абакана. В выходные сохранялись все мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. А это ежесуточный контроль за состоянием, как подведомственных объектов, так и многоквартирных домов жилищного фонда города. Определенные функции возложены в условиях режима на МУП «Водоканал» и «Абаканские электрические сети», МП «Абаканские тепловые сети», МБУ «Абаканская служба благоустройства», «Спецавтобаза ЖКХ». В состоянии готовности находятся водоналивная и землеройная техника, личный состав дополнительных аварийно-восстановительных бригад.

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