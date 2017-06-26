В Абакане продлили режим «Повышенной готовности»

Постановлением главы Абакана режим «Повышенная готовность» продлен до 26 июня.





Прежде он вводился с 21 до 23 июня. Оба документа подписаны для защиты населения города в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций, связанных с сухой и жаркой погодой. Необходимость продления сроков действия режима связано с прогнозом неблагоприятных метеорологических условий, сообщает информотдел администрации Абакана. В выходные сохранялись все мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. А это ежесуточный контроль за состоянием, как подведомственных объектов, так и многоквартирных домов жилищного фонда города. Определенные функции возложены в условиях режима на МУП «Водоканал» и «Абаканские электрические сети», МП «Абаканские тепловые сети», МБУ «Абаканская служба благоустройства», «Спецавтобаза ЖКХ». В состоянии готовности находятся водоналивная и землеройная техника, личный состав дополнительных аварийно-восстановительных бригад.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







