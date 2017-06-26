В Боградском районе Хакасии появится новая больница

Решение о строительстве нового лечебного учреждения глава Хакасии Виктор Зимин принял во время встречи с министром здравоохранения Владимиром Костюшем.

О том, что в Боградском районе в течение двух лет будет строиться новая больница сегодня в своём аккаунте на Инстаграмм рассказал руководитель республики. «Провёл рабочую встречу с министром здравоохранения РХ Владимиром Фёдоровичем Костюшем. Приняли решение о строительстве новой больницы в Боградском районе. Срок сдачи - 2019 год», сообщил своим подписчикам в соцсетях Виктор Михайлович.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







