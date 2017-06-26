В Хакасии бывшим заключенным помогают найти работу

Ежегодно на учёт в республиканскую службу занятости встаёт более 200 граждан, освобождённых из исправительных учреждений, и граждан, имеющих условный срок. Трудоустроиться удаётся трети осуждённых.

Большинство освободившихся нуждаются в социальной адаптации в обществе. Работа с этой категорией клиентов службы занятости проводится в небольших группах по специальным программам. Недавно в саяногорском отделе в течение «информационного часа» бывшие заключенные зарегистрировались на портале госуслуг, научились составлять резюме и получать услуги в электроном виде на информационных ресурсах «Работа в России» и интерактивном портале Минтруда Хакасии. Кроме того, слушателям помогли определиться с возможными направлениями профессиональной деятельности, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РХ.

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