В Хакасии отметили Всероссийский олимпийский день

26.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Участниками этого спортивного праздника в лагере «Баланкуль» стали почти 300 человек. Это спортсмены и юнармейцы школы «ЦСКА-Хакасия», руководители Училища Олимпийского резерва, Центра спортивной подготовки сборных команд, спортивной школы «ЦСКА-Хакасия» и военно-патриотического движения «Юнармия».

Спортсмены соревновались в олимпийских видах спорта: бег на различные дистанции и эстафета. Еще одним шансом заработать очки для команды своего отряда стало выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Стрельба из пневматической винтовки, отжимания, подтягивания и прыжки в длину – всё это на специальном оборудовании для сдачи дисциплин всероссийского комплекса. Итогом дня стал традиционный волейбольный матч между тренерами лагеря «Баланкуль» и воспитанниками. Юных спортсменов представила команда движения «Юнармия», сообщили в пресс-службе министерства спорта РХ. 

 

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