В Хакасии прошли выпускные балы

Министр образования республики Галина Салата поздравила выпускников с окончанием школы.







Дорогие выпускники! Поздравляю вас с окончанием школы. Выпускной вечер символизирует расставание с детством! В школе вы получили качественные знания, развили творческие способности, научились отстаивать свои взгляды и убеждения, любить родную землю. Это бесценный капитал, который поможет вам справиться со всеми жизненными испытаниями и достичь больших успехов.

Школьные годы навсегда останутся в памяти. Пусть вас сопровождает крепкая школьная дружба, пусть помогают вам добрые и мудрые советы ваших школьных наставников, пусть осуществятся ваши надежды и устремления.

Молодые, сильные, здоровые, перспективные, способные воплотить мечты в реальность люди – это все вы, ребята! Вы – наш сегодняшний день и наше будущее. В добрый путь!

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