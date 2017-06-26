В Хакасии упал кран, крановщица травмирована

26.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня в поселке Майна на лесоперерабатывающем предприятии при движении задним ходом упал козловой кран.

 

 

Он рухнул на  производственное здание, крановщицу 1962 года рождения  придавило и заблокировало в кабине. Спасатели  с помощью домкратов помогли пострадавшей выбраться. Она госпитализирована  с переломом  предплечья, ушибом ноги и резаными ранами, сообщили в управлении по ГО и ЧС администрации Саяногорска.  В управлении Ростехнадзора России по Хакасии установят, была ли причиной ошибка крановщицы или техническая неисправность.

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