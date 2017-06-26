В Хакасии жадность довела коммунальщиков до стотысячного штрафа

26.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Управляющая компания вовремя не сделала перерасчёт за квартплату черногорцам.

Жильцы дома 30 по улице Советская в городе угольщиков пожаловались в госжилинспекцию на неправомерное начисление платы. Инспекторы в октябре прошлого года провели внеплановую проверку в ООО «ЖКС» и выдали предписание об устранении нарушений, однако коммунальщики проигнорировали его. Надзорники обратились в суд. Недавно управляющую компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за неисполнение предписания государственной жилищной инспекции РХ, сообщила пресс-секретарь ведомства Александра Бабкина.

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