Время готовиться к выборам

В Верховном Совете Хакасии прошёл семинар для председателей Советов депутатов городов и районов.

Темы совещания: итоги работы Верховного Совета за первое полугодие, проведение избирательной кампании и предстоящие выборы 10 сентября в органы местного самоуправления.

В мероприятии приняли участие председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев, его заместитель Сергей Комаров, председатель комитета по местному самоуправлению Михаил Саражаков и председатель Избирательной комиссии Хакасии Александр Чуманин.

«За первое полугодие Верховным Советом рассмотрено 69 законопроектов, из них 64 стали законами Республики Хакасия, — сообщил общую статистику законопроектной деятельности Владимир Штыгашев. — Законопроект об исполнении бюджета ТФОМС за 2016 год прошёл первое чтение. Во втором чтении будем его рассматривать уже на сентябрьской сессии, поскольку он требует дополнительной проверки».

Владимир Штыгашев поблагодарил председателей Советов депутатов городов и районов за активность в законотворческой деятельности. Ряд законодательных инициатив рассмотрен в текущем году республиканскими парламентариями. Учтены и замечания к проектам республиканских законов.

Председатель Избирательной комиссии Хакасии Александр Чуманин огласил территории, на которых пройдут выборы в органы местного самоуправления в единый день голосования. Глав муниципальных образований изберут в Абазе, Ширинском, Алтайском и Таштыпском районах. Также предстоит избрать семь глав поселений. Сформируют новые составы все представительные органы местного самоуправления муниципальных районов, за исключением Аскизского района. Депутатов горсоветов нового созыва изберут в Саяногорске, Черногорске и Сорске.

«Всего на территории Хакасии пройдут 25 избирательных кампаний, — отметил Александр Чуманин. — В выборах 10 сентября будут принимать участие 232 тысячи 760 человек».

Отдельно глава республиканского избиркома остановился на новшествах проведения предстоящих выборов. Александр Чуманин сообщил присутствовавшим о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. Ещё одним нововведением стало упрощение требования к указанию адреса места жительства избирателей в подписных листах.

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