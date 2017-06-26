Юных избирателей ждут в Хакасском госуниверситете

26.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

27 июня около 50 юных избирателей республиканской летней школы «Право выбора» станут участниками Дня открытых дверей «Университетские встречи: экскурсия по ХГУ».

 

 

 

В программе  мастер-классы, флешмобы, выставки, экскурсии в музеи «Истории, археологии и этнографии», анатомии, а также криминалистическую лабораторию и  центр обработки практических навыков. Кроме того, школьников ожидают маршруты-путешествия по лабиринтам в специализированные лаборатории информационных технологий и систем, студию дизайна, рисунка и живописи, сообщили в пресс-службе вуза.  Также юные избиратели познакомятся с ресурсами и возможностями университетской библиотеки, посмотрят мультфильм о профессии педагога и сыграют в интерактивную игру.  

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