Задержать и поддержать

В начале июня в полицию Абакана обратились жильцы общежития на улице Маршала Жукова с сообщением, что от одной из комнат исходит специфический запах.

Прибывший на место участковый уполномоченный открыл дверь и обнаружил в помещении тела двух мужчин 1957 и 1988 годов рождения со следами ножевых ранений. Под подозрение в совершении двойного убийства попал ранее судимый за кражи житель Абакана 1984 года рождения. Его местонахождение на тот момент было неизвестно.

Буквально на следующий день участковый уполномоченный полиции Михаил Девяшин, направляясь на работу, заметил на перекрёстке улиц Крылова и Щетинкина мужчину, ориентировку на которого накануне разослали всем подразделениям полиции. При виде сотрудника подозреваемый попытался скрыться бегством, но был им задержан. Теперь ему предстоит ответить за совершённое преступление по закону.

Этот случай в очередной раз подтвердил, что Михаил Девяшин не зря выбрал профессию полицейского. В 2012 году он окончил юридический факультет Хакасского государственного университета, после чего отслужил в войсках противовоздушной обороны в Чите и устроился вольнонаёмным в Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Республики Хакасия.

Через год, осознав, что перспектив перевода на аттестованную должность нет, Михаил решил проявить себя в другой правоохранительной системе и пришёл в полицию. В отделе кадров ему предложили работу участкового уполномоченного. Стоит отметить, что служба участковых — одна из самых трудоёмких, не каждый справляется с нагрузкой, а потому люди требуются практически всегда. Всё это Михаил слышал, но не побоялся трудностей.

К слову, со своим участковым раньше тесно общаться ему не доводилось. Об этой работе имел лишь общее представление: участковый знает всё, что происходит на участке, целый день обходит жилые дома и общается с жильцами, а ещё он трудолюбивый, добросовестный и терпеливый…

На деле не всё оказалось так. Действительно, без высокой трудоспособности и терпения участковому никуда, но его работа проходит не только «на земле», ещё и за монитором компьютера — бумажную рутину никто не отменял. Материалы проверок по заявлениям, ежедневные рапорты о поведении по месту жительства поднадзорников, подучётников, акты проверок хранения огнестрельного оружия владельцами и так далее — всё это тоже обязанности участкового.

Разнопланова работа и с точки зрения общения: сейчас ты объясняешь индивидуальному предпринимателю, что продавать алкоголь после 23 часов нельзя, через десять минут разбираешься с притоном лиц без определённого места жительства, а после спешишь по вызову к бабушке — дать ЦУ её шумным соседям или... даже вкрутить лампочку.

Михаил Девяшин вспоминает, как на улице Щетинкина одна пожилая женщина жаловалась на своего соседа, который устраивал дома шумные вечеринки, а на замечания ещё и хамил старушке. Пришлось участковому проводить с проблемным гражданином профилактические беседы, как в школе: говорить о необходимости уважать старших и всех окружающих. К приятному удивлению бабушки, эти беседы помогли: молодой мужчина перестал «портить ей жизнь», стал здороваться и больше не грубил.

Как правило, убеждён Михаил Девяшин, в основе большинства правонарушений и преступлений лежит алкоголь. Однажды ему пришлось разбираться с нетрезвой женщиной, которая пыталась проникнуть к пациенту больницы не через проходную, как положено, а через приёмный покой. Разгорячившись, гражданка даже ударила по уху охранника. Впрочем, последний, хотя материал уже был собран участковым, передумал привлекать женщину к ответственности.

Занимается Михаил и детьми, состоящими на учёте в отделении по делам несовершеннолетних: каждый месяц проверяет их по месту жительства, проводит беседы. Говорит, бывают такие семьи, где ребятишки — правонарушители в третьем поколении. Например, двое мальчиков были замечены в кражах сотовых телефонов в школе, а их мама и бабушка тоже когда-то привлекались к ответственности за хищения.

О сложностях службы Михаил не задумывается — просто некогда. Его девиз: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать уже сегодня». Говорит, нерешаемых проблем нет. А сложно — оно везде, только в каждой профессии по-своему. Полицейские знают: уж если потянул службу участковых — потом можешь смело идти в любое подразделение.





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