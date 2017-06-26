Ждём. Надеемся. Верим!

26 июня глава Хакасии Виктор Зимин вручил выпускникам Хакасской национальной гимназии-интерната имени Н.Ф. Катанова медали «За особые успехи в учении». Всего в этом году награды федерального значения получили восемь гимназисток, в чьих аттестатах одни пятёрки.

— От души поздравляю вас с этим светлым и долгожданным событием в жизни. Особенно почётно, что вы не просто окончили школу, а сделали это блестяще: показали отличные результаты во время учёбы и с честью прошли такое испытание, как единый государственный экзамен. Отдельные слова признательности выражаю родителям и педагогам за воспитание достойных граждан России. Ребятам желаю правильно выбрать вуз, отучиться и обязательно вернуться домой, в Хакасию. Потому что вы, молодёжь, — главное достояние республики, — напутствовал виновниц торжества Виктор Михайлович.

Вернуться через несколько лет домой дипломированным специалистом планирует и Дарья Майнагашева (на снимке) из села Кызлас Аскизского района. Несмотря на высокие баллы за ЕГЭ и, как следствие, открытые перед ней двери многих вузов страны, девушка даже на период учёбы не собирается уезжать далеко от родной республики. Будет поступать в один из сибирских университетов, чтобы в будущем стать либо прокурором, либо учителем истории и обществознания.

— Сейчас я не берусь строить грандиозных планов на будущее. Буду действовать исходя из ситуации. Одно знаю наверняка: когда вырасту, буду помогать людям, — призналась медалистка.

Кроме того, на мероприятии четырём выпускникам национальной гимназии были вручены медали «Золотая надежда Хакасии». Как отметила исполняющая обязанности министра образования и науки республики Галина Салата, особым знаком отличия в этом году был отмечен ещё 81 ребёнок Хакасии. Школьники получают медаль не только за достижения в учёбе и хорошие результаты за итоговую государственную аттестацию по математике и русскому языку, но и как знак выражения возложенной на них надежды: «Где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, республика на вас надеется. И эти ожидания нужно оправдать».

— Меня переполняет чувство гордой уверенности в успешном будущем наших выпускников, — заявил директор национальной гимназии Руслан Чугунеков. — Всё-таки мы вложили в этих детей самое лучшее. Теперь будем ждать от них такой же отдачи для республики.

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