27 июня — День молодёжи

Тепло и сердечно поздравляем вас с замечательным праздником — Днём молодёжи!

Современная молодёжь — это будущее нашей России. Именно на вас лежит огромная ответственность за то, какими будут наша родная Хакасия и наша великая Отчизна. Мы, взрослое поколение, с надеждой смотрим на вас, верим в вас и ваш творческий потенциал. Цените годы вашей молодости! Учитесь, познавайте и наслаждайтесь сложным, но интересным и увлекательным миром. Отрадно, что свою судьбу вы считаете неотъемлемой частью судьбы своей страны. Сегодня России, как никогда, нужны люди высокообразованные, с активной гражданской позицией, стремящиеся принести пользу стране. В Хакасии есть немало молодёжных организаций, которые ставят своей основной задачей патриотическое воспитание, поддерживают инициативы и способствуют творчеству, активной жизненной позиции и политической грамотности молодых людей.

От вас, дорогие друзья, во многом зависит и будет зависеть экономическая, политическая и духовная стабильность, которая станет крепким основанием общественного благополучия государства.

Желаем вам здоровья, радости, новых открытий и достижений на благо Хакасии и России!

Глава Республики Хакасия — Председатель

Председатель Правительства Республики Хакасия Верховного Совета Республики Хакасия

В.М. ЗИМИН В.Н. ШТЫГАШЕВ

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