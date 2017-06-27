50 магазинов свободно продавали алкоголь во время выпускных в Абакане

27.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Из всех торговых точек изъяли алкоголь. Больше всего нарушителей нашлось на центральных улицах республиканской столицы.

В Абакане продавцы и предприниматели решили проигнорировать запрет на продажу алкоголя в День молодёжи и во время проведения выпускных вечеров. С самого утра 24 июня  полицейские отправились в рейд по магазинам в поисках нарушителей.

В итоге правоохранители изъяли горячительные напитки из 50 торговых точек в столице Хакасии. Нарушения были в каждом районе города, в том числе на дачных массивах (Орбита и Ташебинские дачи, общество «Изумруд»).

Рекордсменами по количеству торговых точек-нарушителей стали центральные улицы Кирова, Крылова, а также Аскизская. Реализовывали алкоголь на вынос и кафе-бары на улицах Кирова, Чкалова, Аскизская, Торговая.

Продавцам придётся заплатить штрафы до 2 000 рублей. Также ответят и предприниматели. Им грозит от 5 000 до 10 000 рублей штрафа.

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