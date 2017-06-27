Двое жителей Хакасии встретились со снежным барсом

Сотрудники заповедника проверили эту информацию и нашли следы Ирбиса. Пятнистую кошку видели недалеко от Абазы.

По словам первого очевидца, барс перебегал дорогу неподалеку от деревни Большой Он. «Животное стояло около десяти секунд и оглядывалось, потом рвануло в лес. Нашу местную фауну я знаю и такого животного ранее не встречал» — отмечает абазинец Владимир Бакшеев. Мужчина решил, что видел ирбиса благодаря особым приметам зверя — невысокая кошка с длинным загнутым на конце хвостом, округлая голова и небольшие уши.

На следующий день сотрудник заповедника вместе со вторым очевидцем отправился на то место, где был замечен таинственный зверь. При осмотре территории наблюдатели отметили примятую траву, двигаясь по следу к дороге, на прошлогодней листве обнаружили отпечаток следа, через 8 метров на сухой лесной дороге след затерялся.

Горно-таежная часть Хакасии — характерное место обитания для снежного барса, поэтому в 2011 году был учреждён и организован федеральный заказник «Позарым». Обнаруженные следы и направление барса в глубь заказника, ещё раз подтверждают то, что эта территория является ключевым миграционным коридором ирбиса.

Нахождение в таком низком поясе не типично для этого хищника. «Теоретически проход ирбиса здесь возможен. В определенные стадии жизненного цикла зверь совершает миграцию, в частности, в целях поиска себе партнёра. В этом случае они преодолевают большие расстояния и захватывают различные пояса» — поясняет старший научный сотрудник заповедника «Хакасский» Инна Исаева.

Учитывая данный факт встречи зверя на такой низкой отметке, дальнейшие исследования ирбиса будут скорректированы.

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