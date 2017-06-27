Глава Хакасии намерен разобраться с проблемами капремонта

Сегодня Виктор Зимин встретился с директором НО "Фонд капремонта" Сергеем Душенко.

Представитель регионального оператора озвучил положительные моменты, например, собираемость взносов от населения весьма высокая. В среднем в год на счета фонда поступает до 400 миллионов рублей. Свыше 1100 человек трудоустроены для выполнения ремонтных работ.

Кроме того, уровень выполнения программы по капремонту в Хакасии один из самых высоких в Сибири - свыше 93 процентов. Этот успех отметили на селекторном совещании с полпредом президента Сергеем Меняйло.

- Из проблемных вопросов выделил несистемную работу в ряде территорий, например, в Орджоникидзевском районе, - написал Виктор Зимин на своей странице в instagram. - Принял решение о рабочей поездке в этот район, чтобы разобраться на месте.

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