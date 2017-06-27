Граждане не хотят быть сельскими депутатами

Партии настиг кадровый голод.

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил о нехватке кандидатов на выборах в сельских поселениях. Он считает, что проблему можно решить силами претендентов из кадрового резерва власти. Об этом пишет "Коммерсантъ".

С аналогичной проблемой сталкиваются и в других регионах, переизбыток кандидатов только в Северо-Кавказском округе. В оппозиционных партиях говорят, что их представители сталкиваются с административным давлением и часто отказываются от участия в выборах. Эксперты считают, что решение проблемы за счет кадрового резерва маловероятно.

По словам Сергея Меняйло, проблемы с подбором кадров на сельском уровне испытывают все партии, в том числе «Единая Россия». По его мнению, решить ее можно за счет кандидатов, состоящих в кадровом резерве власти (в Сибири — 15,2 тыс. человек). «Необходимо обратить внимание на недостаточное использование кадрового потенциала. Надо посмотреть предметно на резерв, который есть в регионах. Системная работа выстраивается в федеральном центре — все, кто попадает в кадровый резерв, проходят тестирование, обучение. По подобию мы должны такую работу организовать»,— заявил полпред.

Представители партий в Алтайском крае подтвердили “Ъ”, что столкнулись с проблемой поиска кандидатов в сельсоветы. По словам секретаря бюро отделения «Справедливой России» Владислава Вакаева, люди не хотят идти кандидатами на выборы из-за отсутствия возможностей решать проблемы на местах самостоятельно. «Отказываются также из-за необходимости сдавать декларации о доходах, боятся давления со стороны местной власти, если идут от оппозиции. Остро сказывается демографическая проблема: на селе все меньше людей с активной жизненной позицией»,— рассказал справоросс.

В пресс-службе отделения «Единой России» в Алтайском крае сказали “Ъ”, что и у них есть проблемы с кадрами.

По словам Владислава Вакаева, «Единая Россия», в таких случаях, как правило, ищет кандидатов среди бюджетников. По словам первого секретаря алтайского крайкома Марии Прусаковой, решить кадровую проблему можно, лишь повысив статус сельского депутата. «На сельского депутата обрушивается все негодование, потому что он ближе к народу. Однако ни финансирования, ни полномочий для решения проблем у него нет. На выборах в горсовет, заксобрание, Госдуму кадрового голода нет. Чем выше уровень выборов, тем выше конкуренция, а значит, преференции, которые получают депутаты»,— резюмировала Мария Прусакова.

По словам руководителя фракции ЛДПР в Верховном совете Хакасии Валерия Старостина, вопрос поиска кадров для сельских поселений усугубился в этом году: «Людей отпугивает, что теперь сельским депутатам нужно предоставлять декларацию о доходах. Также ухудшилась ситуация с бюджетом в регионе». По его словам, кандидат в депутаты должен быть с высшим образованием и не иметь судимости — из-за этого круг потенциальных кандидатов еще более сужается. Заместитель председателя кировского избиркома Владимир Моторин одной из причин снижения интереса к выборам в сельских поселениях также назвал нежелание многих выдвиженцев публиковать сведения о доходах.

С теми или иными аспектами проблемы подбора кадров в сельсоветы сталкиваются и в других регионах. Так, секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев объяснил, что в области «есть проблема присутствия партийных организаций в селах — людей там, к сожалению, мало осталось». С трудностями при подборе кандидатов также столкнулись в свердловском отделении «Справедливой России». «Дефицит кадров есть — присутствует административное давление, и многие боятся идти кандидатами от оппозиционных партий»,— сообщил “Ъ” депутат Госдумы Александр Бурков. О том же говорит председатель совета партий Кировской области Сергей Рогожкин: «Есть достойные люди, которые хотят выдвигаться, но из-за административного ресурса и давления они не проходят. Бывает, что местные органы чуть ли не полностью представлены выходцами из “Единой России”. Я слышал, что некоторые кандидаты от оппозиции, желавшие быть избранными, переходили к партии власти». Депутат парламента Ленобласти от КПРФ Николай Кузьмин заметил, что «не хватает надежных товарищей»: «Кадровый голод испытывают все партии, в том числе и “Единая Россия”. Просто у них есть возможности по привлечению административного ресурса — в приказном порядке могут сказать чиновнику идти на выборы».

Секретарь сахалинского отделения «Единой России» Борис Мисиков отметил, что на Дальнем Востоке еще одна негативная тенденция — текучесть кадров. «Проблема заключается в том, что люди стремятся покинуть Сахалин. Научил человека, он начал работать, а после принимает решение уехать»,— говорит единоросс. По его словам, именно поэтому во многих райсоветах возникают вакантные должности депутатов.

Председатель экспертного совета «Сибирской политики» Игорь Украинцев считает, что происходящее — результат принятого в 2003 году федерального закона о местном самоуправлении (МСУ), который сократил полномочия сельских депутатов и наделил обязанностями. «На прошлых сельских выборах в Кемеровской и Новосибирской областях на один мандат претендовал один кандидат, и не было альтернативы»,— заметил он. Как рассказал политтехнолог Андрей Трошкин, проблему кадрового голода сельсоветы решают самостоятельно: главы предлагают стать депутатами жителям, которые пользуются авторитетом либо получают зарплату из бюджета. «Решение проблемы за счет кадрового резерва маловероятно, так как работа на селе заинтересует кандидата из резерва в очень редком случае, поскольку там нет перспектив»,— считает эксперт.

Однако есть и исключения. Как сообщили “Ъ” в полпредстве президента по Северо-Кавказскому округу, в регионе сохраняется высокая конкуренция среди кандидатов, прежде всего от «Единой России». Наиболее конкурентными ожидают выборы в Дагестане и Северной Осетии. «У нас никогда не бывает недостатка в кандидатах, проблема у нас всегда прямо противоположная»,— сообщил глава комитета по нацполитике, внешним связям и МСУ парламента Карачаево-Черкесии Ахмат Эбзеев. А в Ставропольском крае конкуренция даже возросла — после того как ряд сельских районов были преобразованы в городские округа. В результате «вакантных депутатских мест стало меньше, а желающих избраться в представительные органы добавилось», сообщил “Ъ” один из политтехнологов.

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