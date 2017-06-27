Крабы устроили диверсию в аэропорту Нью-Йорка

27.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Ракообразные катались на ленте выдачи багажа и веселили пассажиров.

В Нью-Йорке от туриста сбежали раки. Авиапассажир, прибывший из Ганы, вёз в багаже десятки ракообразных. Они решили устроить побег и выбрались из чемодана. Курьёзный случай произошёл в аэропорту имени Джона Кеннеди. Видео случившегося опубликовали в посвященном гражданской авиации сообществе Flight в Facebook. сообщает "Lenta.ru".

Крабы катались на ленте, а некоторые пытались покинуть её. Некий мужчина стал ловить беглецов и складывать их в контейнер. Других пассажиров диверсия ракообразных позабавила. Люди смеялись, делали фото и видео.

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