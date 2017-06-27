Почта России открыла для школьников Хакасии секретный путь писем

Ученики школ Абакана побывали на познавательной экскурсии по главпочтамту республиканской столицы, где узнали секреты почты России.

Посетители пришкольных лагерей побывали на главном почтамте Абакана, где познакомились с работой современной почты и узнали путь прохождения письма.

Многие школьники уже знают правила пересылки, так как являются активными покупателями товаров в интернет-магазинах, а по правилам отправки и написания писем у подростков возникло много вопросов. Некоторые даже затруднились ответить правильно, что такое марка и почтовый индекс и как правильно написать адрес на конверте.

С особенностями эпистолярного жанра, этикетом и правилами написания писем ребят познакомили уже на занятиях в лагере, а дальше все желающие индивидуально напишут творческие письма и отправят на Всероссийский конкурс «Лучший урок письма», отборочный этап которого продлится в Хакасии до конца июня.

Письма, отправленные в адрес республиканского оргкомитета конкурса (Абакан, ул. Саралинская, 26), будут рассматриваться по 11 номинациям: «Отечество славлю, которое есть, но трижды - которое будет», «Письмо в 2117 год: какой будет природа России через 100 лет?», «Есть такая профессия – Родину защищать…», «Году экологии посвящается: Что я делаю, чтобы сохранить природу России», «Рецепты счастливой семьи», «Поколение неравнодушных: горячее сердце», «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи», «У меня дома живет амурский тигр», «Представим, что через десять лет ты стал президентом банка. Твои первые шаги…», «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…».

Отдельно будут оцениваться работы учителей в номинации «Методические разработки проведения уроков письма». Работы победителей отправятся в Москву для участия в финале.

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