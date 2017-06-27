Призывная комиссия организует для будущих солдат медосмотры

Абаканский военный комиссариат рассказал об обязанностях тех, кто занимается призывом новобранцев.

Помимо проведения медицинского освидетельствования, призывная комиссия принимает в отношении граждан следующие решения: годен ли молодой человек к службе в вооруженных силах или стоит направить его на альтернативную гражданскую службу, предоставлять ли отсрочку или вовсе освободить от исполнения воинской обязанности, или же зачислить юношу в запас.

Кроме того, на призывную комиссию возлагаются обязанности по организации медицинского освидетельствования граждан, изъявивших желание поступить в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования, и принятию решения о направлении их для прохождения вступительных испытаний или об отказе в таком направлении.

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