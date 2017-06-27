Работодатели Хакасии должны сократить рабочий день из-за жары

В роспотребнадзор поступают вопросы, касающиеся санитарных норм и правил к организации рабочего места, режимам труда при работе в жару.

В соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов во время жары работодатель должен организовать дополнительные перерывы для отдыха, которые включаются в общую продолжительность рабочего времени. Например, если температура в офисе +30 С, время пребывания на рабочем месте ограничивается 4 часами. Во время проведения работ на открытом воздухе при температуре +35 С продолжительность непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующим отдыхом не менее 10-12 минут. При этом допустимая суммарная продолжительность нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов для тех, у кого есть спецодежда для защиты от теплового излучения, и 1,5-2 часа для тех, у кого такой защиты нет.

Во время перерывов рекомендуется по возможности снимать спецодежду, принимать душ или обтираться влажными гигиеническими салфетками. Кроме того, необходимо соблюдать питьевой режим. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая 12-15 С (предпочтительнее - зелёный чай).

Специалисты управления роспотребнадзора по Хакасии уточняют, работодатель должен контролировать температуру, влажность, скорость движения воздуха на рабочих местах.

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