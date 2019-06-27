Скончался кинорежиссер и актер Валерий Харченко

27.06.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Скончался кинорежиссер и актер Валерий Харченко
После продолжительной болезни на 82-м году жизни скончался советский и российский кинорежиссер, актер Валерий Харченко.

Как сообщает Пятый канал, накануне вечером знаменитый отечественный кинодеятель почувствовал себя плохо, ему была вызвана скорая помощь, однако прибывшие врачи не смогли спасти артиста.

Режиссер участвовал в создании нескольких десятков художественных фильмов, работал с Андреем Тарковским над лентой «Зеркало», в некоторых картинах выступал в качестве актера.

Артист долгое время боролся с серьезным заболеванием, в последние годы проживал в Москве в доме ветеранов кино, сообщает «Газета.ru».

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