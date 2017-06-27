Слон и дельфины появились в исправительной колонии строгого режима в Хакасии

А ещё олень, лебеди, аист и другая живность. Всё это элементы ландшафтного дизайна, которые осуждённые создали своими руками.

Заключённые ИК-33 УФСИН России по Хакасии осваивают ландшафтный дизайн. Так, своими руками осужденные создали различные фигуры животных из кустов и деревьев, разбили цветники, установили различные скульптуры и сооружения из камня. На территории исправительной колонии строгого режима даже фонтаны появились.

Создавая вокруг себя зону комфорта, осуждённые учатся беречь природу, поддерживать чистоту и порядок, а также развивать свои творческие способности и полезные навыки в организации индивидуально-трудовой деятельности, сообщается на сайте УФСИН России по Хакасии.

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