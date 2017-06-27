СМИ: При взрыве автомобиля в Киеве погиб начальник спецназа ГУР минобороны Украины

В результате взрыва автомобиля Mercedes в Соломенском районе Киева, по предварительной информации, погиб глава спецназа главного управления разведки минобороны Украины Максим Шаповал.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на министерство обороны Украины. В полиции имя погибшего пока не сообщают.

Взрыв произошел в автомобиле Mercedes в центре Киева. Находившийся в нем водитель погиб. Взрыв автомобиля квалифицирован как теракт.

В то же время «Апостроф» сообщает, что кроме одного погибшего во время взрыва есть и пострадавший, который находится в критическом состоянии.

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