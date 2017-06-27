Студенты-строители придумали новые скверы и парки для Хакасии

Учащиеся ХГУ разработали 15 дизайн-проектов. Сорск, Абаза, Жемчужный, Копьево, село и станция Аскиз, Вершина Теи — населённые пункты, где задумки юных дизайнеров будут воплощены в жизнь.

Проекты парков и скверов разработаны в рамках федеральной целевой программы по благоустройству мест общего пользования и дворовых территорий России. В неё вошла и Хакасия.

«Студентам необходимо было составить документацию: ситуационный и генеральный планы, эскиз расстановки оборудования, разбивочные чертежи. В некоторых проектах требовалась разработка 3D-моделей, на которых с разных ракурсов можно увидеть, как будет выглядеть парк или двор. Для студентов работа над дизайн-проектами, в первую очередь – возможность применить на практике знания, полученные в институте. Кроме того, мы работаем в рамках хоздоговорной деятельности, и по итогам ребята получат денежное вознаграждение», — рассказала заведующая кафедрой городского строительства и хозяйства Наталия Эклер.

Разработка дизайн-проектов в институте не в новинку. В начале этого года объектом для воплощения дизайнерских решений в жизнь для студентов стала территория санатория «Тесь».

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