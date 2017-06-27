Тахпахчи Хакасии устроили батл за деньги и барана

В селе Кызлас Аскизского района прошёл XXVIII республиканский конкурс носителей и исполнителей традиционного музыкального творчества «Айтыс», посвященный 100-летию Первого съезда хакасского народа.

Участниками состязания стали 70 тахпахчи из разных уголков Хакасии. Своё мастерство показывали не только опытные исполнители. но и тек, кто только начинает путь в этом направлении. Оценивало конкурсантов профессиональное жюри под председательством почёётного работника образования Российской Федерации, заслуженного деятеля науки Хакасии Марии Арчимаевой. Также среди судей были координатор республиканского общественного движения за сохранение и развитие родного языка «Ине тiлi» Зинаида Чертыкова, хормейстер хакасского народного фольклорного ансамбля «Чон коглерi» Ираида Карачакова, драматург, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Хакасии Илья Топоев и композитор, заслуженный деятель искусств Хакасии Игорь Боргояков.

Гран-При XXVIII конкурса носителей и исполнителей традиционного музыкального творчества «Айтыс» и денежный приз в сумме 25 тысяч рублей завоевала солистка народного ансамбля «Чон коглерi» Наталья Бурнакова из Абакана. Победителями в номинации «Лучшее приветствие» стала делегация из села Усть-Чуль Аскизского района.

10 тысяч рублей, специальный денежный приз от жюри, получила Ефросинья Сагалакова из села Аршаново Алтайского района. Приз зрительских симпатий и живого барана завоевала тахпахчи Камелия Сугоракова из Черногорска.

Лучшими среди взрослых в номинации «Тахпахчи» - «Исполнители тахпахов» стали:

1 место - Камелия Сугоракова, г. Черногорск;

2 место - Зинаида Киштеева, с. Аршаново, Алтайский район;

3 место - Вера Сагалакова, с. Аршаново, Алтайский район.

Лучшими среди детей в номинации «Тахпахчи» - «Исполнители тахпахов» стали:

1 место - Айима Боргоякова, с. Нижняя Тея, Аскизский район;

2 место - Илья Чаптыков, с. Аскиз, Аскизский район;

3 место - Елена Кулумаева, с. Таштып, Таштыпский район.

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