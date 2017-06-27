Театр «Читiген» побывал с гастролями в 60-ти сёлах Хакасии

27.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Творческий десант неутомимых артистов побывал абсолютно во всех районах республики. Представления посетили 4 715 зрителей.

Жители 60-ти населённых пунктов благодарили сплоченный коллектив театра за душевность и искренность, за прекрасные и вдохновляющие постановки. Основной этап гастрольного марафона Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читiген» в рамках республиканской программы «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Хакасии» завершён, но артисты ещёё встретятся с юными зрителями в следующие летние месяцы.

Сейчас же коллектив театра готовится к участию в IX Международном эколого-этническом фестивале «Чир Чайаан». На нём «Читiген» покажет лучший спектакль сезона – современную драму «Холодная земля». Выступление пройдёт  5 июля в 18:30 в малом зале Центра культуры и народного творчества имени С.П. Кадышева.

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