В Абакане на две безымянные улицы стало меньше

27.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Наименования для объектов инфраструктуры девятого жилого района утверждены на сессии депутатов городского совета.

Улица в границах Рублева – Отрадная будет носить имя известного в Хакасии тренера по вольной борьбе Владимира Чаркова. Еще одна улица, расположенная в границах Рублева – 19-я наименовали в честь хакасского писателя и поэта Ивана Костякова.

Кроме того, утверждены наименования двух городских скверов: «Маленький принц» на перекрестке улицы Кати Перекрещенко – проспекта Дружбы народов и «Алиса» по улице Стофато в Юго-Западном жилом районе. 

Депутаты одобрили и создание образовательного проекта «Изучаем правила городской жизни вместе». Издание станет ликбезом для жителей. В него войдут решения народных избранников, утвердивших нормы и правила благоустройства городских территорий, содержания домашних и сельскохозяйственных животных, землепользования и другие, сообщает информоотдел администрации Абакана.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 7 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,265