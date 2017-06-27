В Абакане на две безымянные улицы стало меньше

Наименования для объектов инфраструктуры девятого жилого района утверждены на сессии депутатов городского совета.

Улица в границах Рублева – Отрадная будет носить имя известного в Хакасии тренера по вольной борьбе Владимира Чаркова. Еще одна улица, расположенная в границах Рублева – 19-я наименовали в честь хакасского писателя и поэта Ивана Костякова.

Кроме того, утверждены наименования двух городских скверов: «Маленький принц» на перекрестке улицы Кати Перекрещенко – проспекта Дружбы народов и «Алиса» по улице Стофато в Юго-Западном жилом районе.

Депутаты одобрили и создание образовательного проекта «Изучаем правила городской жизни вместе». Издание станет ликбезом для жителей. В него войдут решения народных избранников, утвердивших нормы и правила благоустройства городских территорий, содержания домашних и сельскохозяйственных животных, землепользования и другие, сообщает информоотдел администрации Абакана.

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